Napoli-Lecce 1-0, pagelle e tabellino: Di Lorenzo totale, Falcone prodigioso, Banda vivace, Neres e Ngonge bocciati

SSC Napoli vs Lecce

Un goal di Di Lorenzo fa crollare la resistenza di un buon Lecce: il Napoli conserva la vetta.

Il Lecce si chiude con ordine e si mostra organizzato, ma crolla sotto i colpi di Giovanni Di Lorenzo. Prima un goal annullato, poi quello che nella ripresa regala 3 punti pesantissimi al Napoli e lascia gli azzurri in vetta.

Primo tempo dai due volti per la squadra di Conte, poco lucida in zona offensiva e non sempre impeccabile nel tamponare le ripartenze dei salentini, che nella ripresa col passare dei minuti però abbassano il baricentro e vengono puniti dal capitano dei partenopei.

Napoli ancora capolista in solitaria, il Lecce cade al 'Maradona' senza sfigurare ma resta sul fondo della classifica.