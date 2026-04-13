Il Napoli attende i suoi top-player: Anguissa e De Bruyne ancora non convincono, Elmas e Alisson Santos scalpitano

Con il ritorno dei top player, c’è chi è tornato a sedersi in panchina nonostante le buone prestazioni offerte fin qui.

Elmas si è rivelato uno dei migliori alleati di Conte, un vero e proprio jolly utilizzato dal tecnico salentino in più ruoli tra mediana e trequarti, una tipologia di giocatore sempre apprezzata dall’allenatore.

Poi c’è Alisson Santos, il ‘ragazzino’ arrivato a gennaio e capace in poche settimane di attirare su di sé l’attenzione grazie alla sua qualità nell’uno contro uno, elemento che agli azzurri mancava.

Se Anguissa e De Bruyne non stanno convincendo, allora non è da escludere la possibilità di vedere un Napoli diverso nel finale di stagione. Elmas e Alisson Santos sono pronti: ora starà a Conte scegliere la direzione da prendere.