Il Napoli attende i suoi top-player: Anguissa e De Bruyne ancora non convincono, Elmas e Alisson Santos scalpitano

Nell’aria si iniziava a respirare profumo di rimonta da sogno nelle ultime giornate di campionato, ma la domenica della 32ª giornata ha, di fatto, ridimensionato le ambizioni stagionali.
Il Napoli non va oltre l’1-1 al Tardini contro un Parma molto difensivo e rinunciatario, mentre l’Inter espugna il Sinigaglia, travolgendo un grande Como con un rocambolesco 3-4.
In casa azzurra continuano a brillare i soliti protagonisti positivi, Scott McTominay e Rasmus Hojlund, ma restano le difficoltà di due uomini chiave: Kevin De Bruyne, ancora a secco, e Zambo Anguissa, lontano parente della sua miglior versione pre-infortunio.