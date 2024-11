SSC Napoli vs Atalanta

Il big match allo stadio Maradona è la sfida anche tra i due centravanti: Lukaku si è preso il Napoli, Retegui è in stato di grazia.

Sono tanti i duelli individuali che Napoli-Atalanta propone: quello sulle panchine, tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, o a centrocampo tra due dei giocatori più dominanti del reparto come McTominay e Ederson; il confronto tra il talento di Kvaratskhelia e quello di Lookman.

In cima a questa lista di sfide però, a distanza ci sarà soprattutto Romelu Lukaku "contro" Mateo Retegui, centravanti e trascinatori delle rispettive squadre.

Da una parte c'è il giocatore su cui Conte ha e sta costruendo il Napoli, voluto in tutti i modi in estate; aspettato a lungo e desiderato. Dall'altra il capocannoniere della Serie A. Entrambi imprescindibili per i due tecnici.