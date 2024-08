Il Napoli pensa ad Amrabat: ok di Conte alla trattativa

Il centrocampista marocchino è finito nel mirino del Napoli che non perde di vista McTominay, altro obiettivo per la zona mediana.

Il calciomercato in entrata del Napoli è ancora in pieno fermento: l'esordio 'horror' in campionato ha ulteriormente accelerato la corsa ai ripari del direttore sportivo Manna, con focus concentrato anche sulla zona mediana.

Dove, come riportato da Relevo e Fabrizio Romano, potrebbe verificarsi l'innesto di Sofyan Amrabat, profilo che la Fiorentina non si farebbe troppi problemi a cedere.

Una pista da monitorare con attenzione, assieme a quella che conduce a Scott McTominay, ex compagno di squadra proprio del marocchino al Manchester United.