Muharemovic su un sito di incontri, ma è un account fake: Il calciatore della Juventus chiarisce

Le foto del difensore della Juventus Next Gen sono apparse su alcune app di incontri. Il difensore chiarisce: "Qualcuno usa le mie foto, è un fake".

Disavventura per Tarik Muharemovic, calciatore di proprietà della Juventus, e nell'ultima stagione in forza alla Next Gen bianconera.

Il difensore classe 2003, convocato da Thiago Motta per il ritiro estivo, ha infatti denunciato che qualcuno si stava spacciando per lui su diverse app di incontri, utilizzando in maniera impropria le sue foto.

Il calciatore ha tenuto a ribadire come l'account in questione fosse evidentemente un fake, specificando attraverso il proprio profilo Instagram di non essere iscritto ad alcun sito d'incontri.