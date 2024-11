Inter-Venezia, perché è stato annullato il goal di Mkhitaryan? La moviola della partita e cosa è successo nel secondo tempo

Il vantaggio di Mkhitaryan nella ripresa non è valido: goal annullato all'Inter per una posizione di fuorigioco di Dimarco.

Gara decisamente difficile per l'Inter, quella dell'undicesimo turno contro il Venezia.

Nonostante buone trame di gioco, infatti, la squadra di Inzaghi non ha trovato il goal per tutto il primo tempo e quando nella ripresa questo è arrivato è durato giusto il tempo di esultare.

Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro di Inter-Venezia, ha infatti annullato il goal di Mkhitaryan, mantenendo il risultato in parità. Nuova delusione dunque per i nerazzurri, che nel primo tempo avevano chieso inutilmente un rigore per un contatto Dumfries-Haps: per la direttrice di gara si è trattato di fallo dell'olandese e non dell'avversario.