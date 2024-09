Genoa-Juve, c'era rosso su Frendrup? Perché è stato ammonito e non espulso, la moviola della partita

Frendrup ammonito e non espulso, giusto? Cosa è successo in Genoa-Juventus e perché i tifosi lo accostano al rosso di Bartesaghi.

Polemiche infuocate in un Marassi senza tifosi per quanto accaduto nel primo tempo di Genoa-Juventus.

Giocatori della Juventus e fans sui social dubbiosi per l'intervento del rossoblù Frendrup su Nico Gonzalez al minuto 27.

In particolare Frendrup è stato ammonito e non espulso, il che ha portato i tifosi a riversarsi sui social per chiedere spiegazioni al direttore di gara Colombo, soprattutto dopo quanto successo il giorno prima con il rosso, per situazione praticamente identica, al milanista Bartesaghi.