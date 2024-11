Moviola Atalanta-Udinese, c'era il fallo di mano di Hien? La rabbia dei friulani: "Al Milan una lettera di scuse, a noi un libro"

Atalanta vs Udinese

I friulani protestano per un mancato rigore e recriminano per un goal annullato a Davis. Nani: "Oggi 'Di Bello' c'è stata solo la nostra prestazione".

Ancora gli arbitri nel mirino. E ancora l'Udinese a protestare per un episodio considerato sfavorevole. Una decina di giorni dopo la partita clamorosamente persa in rimonta contro il Venezia, nel mirino ci sono nuovamente i direttori di gara e il VAR.

Le recriminazioni bianconere, questa volta, arrivano dopo la gara che la squadra di Runjajc si è vista scivolare dalle dita al Gewiss Stadium: l'Udinese conduceva per 1-0 al termine del primo tempo, ma alla fine è stata l'Atalanta a imporsi per 2-1 in rimonta.

Per cosa protesta l'Udinese? Per un episodio avvenuto nella parte iniziale della sfida di Bergamo, col risultato ancora fermo sullo 0-0 e con Isak Hien protagonista. Ma non solo.