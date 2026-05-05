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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Lelio Donato

Moviola Arsenal-Atletico Madrid: era rigore su Giuliano Simeone? Calafiori rischia grosso su Griezmann

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Arsenal vs Atletico Madrid
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Proteste dell'Atletico Madrid che chiede due rigori nel secondo tempo della semifinale di Champions League contro l'Arsenal: l'analisi degli episodi da moviola.

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Di seguito gli episodi da moviola di Arsenal-Atletico Madrid.

  • ERA RIGORE SU SIMEONE?

    All'inizio della ripresa Giuliano Simeone sfrutta un retropassaggio sbagliato e anticipa Raya, ma viene chiuso in qualche modo da Gabriel.

    L'argentino chiede il rigore che però non viene concesso dall'arbitro, anche se il difensore dell'Arsenal non colpisce mai il pallone. Il contatto comunque appare troppo lieve e anche il VAR non interviene.

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  • CALAFIORI RISCHIA SU GRIEZMANN

    Non ci sarebbero dubbi invece sul fallo di Calafiori che entra in ritardo su Griezmann: sarebbe rigore netto per l'Atletico Madrid.

    In questo caso però l'arbitro torna indietro e assegna un calcio di punizione all'Arsenal per un precedente fallo in attacco nell'area dei Gunners.

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