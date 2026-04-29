Mourinho rivive gli anni in giallorosso: “Roma il posto più bello della mia carriera”

Dalla Roma a Cristian Chivu, passando per la crisi del calcio italiano. José Mourinho torna parlare del nostro calcio e le sue parole non sono mai banali.
Per questo finale di stagione lo ‘Special One’ ha come obiettivo quello di conquistare la qualificazione in Champions League con il Benfica, ma nel suo futuro – secondo i rumors che arrivano dalla Spagna – potrebbe nuovamente esserci la panchina del Real Madrid.
Nel corso di un’intervista a ‘Il Giornale’ lo Special One si è soffermato sul suo periodo sulla panchina giallorossa.