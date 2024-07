Mourinho, polemiche ed entusiasmo nella prima partita ufficiale con il Fenerbahce: "Si lamenta troppo"

L'esperienza con il Fenerbahce è cominciata con l'andata del secondo turno preliminare di Champions: subito idolo, subito il solito José.

Se tutta la stagione sarà così, i tifosi del Fenebahce non si annoieranno di certo. Tra polemiche, goal, spettacolo ed entusiasmo, la prima gara del club turco firmata José Mourinho ha raccolto tutta l'essenza del tecnico lusitano, allenatore della formazione di Istanbul da qualche settimana.

Dopo aver lasciato la Roma, Mourinho atteso un nuovo club per poco tempo, firmando per il Fenerbahce. Travolto dall'entusiasmo di un popolo con pochi eguali al mondo in termini di amore per il calcio, il portoghese ha risposto mostrando tutto sè stesso in Champions League.

La prima sfida ufficiale del Fenerbahce 2024/2025 è stata infatti l'andata del secondo turno preliminare di Champions, contro il Lugano. In terra elvetica la squadra ospite ha conquistato il match per 4-3, con Dzeko grande protagonista (tripletta).

Più del bosniaco, però, i tifosi turchi e in particolare del Fenerbahce hanno ammirato Mourinho in campo e fuori dallo stesso al termine del match.