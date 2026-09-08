Mourinho contro l'Inter, frecciate incrociate tra grandi ex: il botta e risposta con Chivu e le parole di Marotta che lo Special One non ha dimenticato

Il rapporto tra Chivu e Mourinho resta comunque speciale, come confermato dal tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid.

"Mourinho? Per me è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, mi ha aiutato in un momento difficile della mia vita e non lo scorderò mai e abbiamo vissuto tanti bei momenti insieme" ha ricordato l'allenatore.

Che però non ha neppure rinunciato a rispondere all'ennesima frecciata dello Special One secondo cui l'Inter è una grandissima squadra. E dunque sarebbe strano che non sia riuscita a vincere di nuovo la Champions League.

"Bisognerebbe chiedergli se lui sarebbe stato felice dell'Inter campione d'Europa. L'Inter è arrivata in questa situazione grazie alle idee e al lavoro.

Ma la Champions è bastarda, serve anche un po' di fortuna, grazie al lavoro siamo in una situazione in cui ci sono persone che pensano che possiamo farcela. Noi vogliamo solo essere competitivi. L'Inter ha fatto una finale di Europa League, due finali di Champions. Le ha perse ma non è mai facile raggiungere questi livelli" ha risposto Chivu.