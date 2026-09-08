Mourinho contro l'Inter, frecciate incrociate tra grandi ex: il botta e risposta con Chivu e le parole di Marotta che lo Special One non ha dimenticato

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Da Madrid a Madrid. Josè Mourinho ritrova l'Inter proprio in Champions League e proprio sul prato dove ha regalato la gioia più grande ai tifosi nerazzurri.
La finale del 2010, vinta contro il Bayern Monaco, si giocava infatti al 'Santiago Bernabeu' anche se del vecchio impianto oggi è rimasto davvero poco.
Al termine di quella notte davvero Special si era consumato il divorzio con le lacrime di Mourinho tra le braccia del suo fedelissimo Marco Materazzi e la fuga verso la panchina del Real.
Panchina su cui il portoghese è tornato da qualche mese dopo l'ultima stagione trascorsa alla guida del Benfica.