È morto Kevin Keegan: il Pallone d'Oro si è spento a 75 anni

Classe 1951, inglese, Keegan è stato soprattutto uno dei pochi giocatori capaci di vincere il Pallone d'Oro per due anni consecutivi, tra il 1978 e il 1979, arrivando secondo nel 1977: entrambi i titoli nel periodo in cui vestiva la maglia dell'Amburgo.

Cresciuto nello Scunthorpe, nel 1971 è passato ai Reds, vincendo, tra i trofei conquistati, 3 campionati inglesi, 2 Coppe UEFA e la Coppa dei Campioni del 1977.

Con l'Amburgo, poi, ha alzato al cielo il campionato tedesco.

Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Southampton, Newcastle e Blacktown City, prima di ricoprire il ruolo di allenatore di Newcastle, Fulham e Manchester City.

Tra il 1999 e il 2000 è stato anche commissario tecnico della nazionale inglese, con la quale è stato eliminato al primo turno a EURO 2000.