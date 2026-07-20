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KeeganGetty GOAL
Antonio Torrisi

È morto Kevin Keegan: il Pallone d'Oro si è spento a 75 anni

Premier League
Liverpool

L'ex giocatore del Liverpool non ce l'ha fatta: in carriera, oltre ai successi con i Reds e con l'Amburgo, ha vinto due Palloni d'Oro.

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Un lutto enorme, all'indomani dell'ultimo atto di uno dei più importanti eventi calcistici globali: è morto Kevin Keegan.

Un'icona calcistica non solo inglese, ma internazionale, che nel corso della sua carriera non ha solo vinto con il Liverpool, ma è riuscito a inserire il suo nome nelle migliori pagine sportive di tutti i tempi.

Il calcio lo piange perché, con lui, va via anche un'epoca caratterizzata dai suoi goal e dai suoi due Palloni d'Oro consecutivi, che lo rendono, sì, è proprio il caso di dirlo, simbolicamente immortale.

  • CHI ERA KEVIN KEEGAN

    Classe 1951, inglese, Keegan è stato soprattutto uno dei pochi giocatori capaci di vincere il Pallone d'Oro per due anni consecutivi, tra il 1978 e il 1979, arrivando secondo nel 1977: entrambi i titoli nel periodo in cui vestiva la maglia dell'Amburgo.

    Cresciuto nello Scunthorpe, nel 1971 è passato ai Reds, vincendo, tra i trofei conquistati, 3 campionati inglesi, 2 Coppe UEFA e la Coppa dei Campioni del 1977.

    Con l'Amburgo, poi, ha alzato al cielo il campionato tedesco.

    Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Southampton, Newcastle e Blacktown City, prima di ricoprire il ruolo di allenatore di Newcastle, Fulham e Manchester City.

    Tra il 1999 e il 2000 è stato anche commissario tecnico della nazionale inglese, con la quale è stato eliminato al primo turno a EURO 2000.

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  • MORTO KEEGAN: ETÀ E LOTTA CONTRO IL CANCRO

    Come riporta Sky Sports UK, all'inizio di quest'anno è stato annunciato che a Keegan è stato diagnosticato un cancro, dopo diversi problemi nella zona addominale.

    Keegan, che ha compiuto 75 anni a febbraio, non ce l'ha fatta.

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  • MORTO KEEGAN: IL TRIBUTO DEL NEWCASTLE

    Le sue squadre, e il calcio tutto, gli hanno tributato un ultimo saluto sui social: tra i club, anche il Newcastle, che lo ha conosciuto bene da vicino sia da giocatore che da allenatore, ha voluto omaggiare la memoria di Keegan.


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