È morto Kevin Keegan: il Pallone d'Oro si è spento a 75 anni

Un lutto enorme, all'indomani dell'ultimo atto di uno dei più importanti eventi calcistici globali: è morto Kevin Keegan.
Un'icona calcistica non solo inglese, ma internazionale, che nel corso della sua carriera non ha solo vinto con il Liverpool, ma è riuscito a inserire il suo nome nelle migliori pagine sportive di tutti i tempi.
Il calcio lo piange perché, con lui, va via anche un'epoca caratterizzata dai suoi goal e dai suoi due Palloni d'Oro consecutivi, che lo rendono, sì, è proprio il caso di dirlo, simbolicamente immortale.