Morti e disordini in Messico, FIFA in allerta: a marzo ci sono i playoff Mondiali

Dopo la paura per il comportamento dell'ICE negli Stati Uniti, l'imminente Mondiale centro-nord americano viene investito da quella per i disordini in Messico. Nello stato di Jalisco, infatti, l'uccisione del signore della droga Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes ha portato a violenze e rappresaglie a Guadalajara e dintorni, preoccupando i fans in giro per il mondo e la stessa FIFA.

A Guadalajara, infatti, si giocheranno i playoff intercontinentali per accedere al Mondiale, nonchè diverse gare della fase finale al via a giugno. Come riporta The Athletic, un alto funzionario FIFA, parlando in modo anonimo in quanto non era autorizzato a parlare pubblicamente sulla questione, ha detto che l'organizzazione mondiale è stata presa dalla preoccupazione in seguito a quanto accaduto negli ultimi giorni, con 73 morti in seguito agli scontri e un clima terrificante nello stato messicano.

Lunedì le autorità messicane hanno ripristinato l'ordine, tanto che un portavoce della FIFA ha affermato che sarebbe impreciso e fuorviante suggerire che ci siano preoccupazioni significative, insistendo sul fatto che abbiano "piena fiducia" in Messico, Stati Uniti e Canada.