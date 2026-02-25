Goal.com
Morti e disordini in Messico, FIFA in allerta: a marzo ci sono i playoff Mondiali

L'uccisione di Oseguera Cervantes, il leader del cartello Jalisco New Generation, ha creato il caos nello Stato di Jalisco: dopo i playoff, a giugno si giocheranno a Guadalajara quattro partite dei gironi.

Dopo la paura per il comportamento dell'ICE negli Stati Uniti, l'imminente Mondiale centro-nord americano viene investito da quella per i disordini in Messico. Nello stato di Jalisco, infatti, l'uccisione del signore della droga Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes ha portato a violenze e rappresaglie a Guadalajara e dintorni, preoccupando i fans in giro per il mondo e la stessa FIFA.

A Guadalajara, infatti, si giocheranno i playoff intercontinentali per accedere al Mondiale, nonchè diverse gare della fase finale al via a giugno. Come riporta The Athletic, un alto funzionario FIFA, parlando in modo anonimo in quanto non era autorizzato a parlare pubblicamente sulla questione, ha detto che l'organizzazione mondiale è stata presa dalla preoccupazione in seguito a quanto accaduto negli ultimi giorni, con 73 morti in seguito agli scontri e un clima terrificante nello stato messicano.

Lunedì le autorità messicane hanno ripristinato l'ordine, tanto che un portavoce della FIFA ha affermato che sarebbe impreciso e fuorviante suggerire che ci siano preoccupazioni significative, insistendo sul fatto che abbiano "piena fiducia" in Messico, Stati Uniti e Canada.

    Il portavoce della FIFA ha smentito la possibilità di vedere le partite giocate altrove, confermando come Guadalajara sia in pieno controllo della situazione in vista dei playoff di marzo e della fase finale prevista a giugno e luglio.

    "Stiamo monitorando attentamente la situazione a Jalisco e rimaniamo in costante comunicazione con le autorità” ha aggiunto il portavoce. 

    “Continueremo a seguire le azioni e le direzioni delle diverse agenzie governative, volte a mantenere la sicurezza pubblica e ripristinare la normalità, e ribadiamo la nostra stretta collaborazione con le autorità federali, statali e locali".

    L'Estadio Akron di Guadalajara, impianto da 46.000 posti, ospiterà l'esordio della Corea del Sud l'11 giugno, contro una delle squadre provenienti dai playoff.

    Il 18 giugno, inoltre, i padroni di casa del Messico ospiteranno la stessa Corea del Sud, mentre Uruguay e Spagna si confronteranno nell'impianto Akron il 26 del mese.

    Pochi giorni prima (il 23), invece, la Colombia giocherà al'Estadio contro un'altra delle squadre provenienti dagli spareggi.

    La preoccupazione maggiore è data ovviamente dai playoff, oramai distanti appena un mese: il 26 e il 31 marzo si giocheranno a Guadalajara Nuova Caledonia-Giamaica e la finale tra la vincente della semifinale e il Congo DR.

    L'uccisione di Oseguera Cervantes, leader del cartello Jalisco New Generation, ha portato i membri del CJNG a dare fuoco alle auto, creare blocchi stradali e ingaggiare scontri a fuoco con l'esercito locale.

    I trasporti pubblici sono stati sospesi a Jalisco, mentre il campionato femminile ha visto la partita tra Chivas e America rinviata: si sarebbe dovuta giocare proprio all'Estadio Akron. Ulteriori match, inoltre, sono stati rinviati in virtù degli episodi di violenza.

    Per ora non è stato invece posticipato il match del Messico maschile, amichevole contro l'Islanda in vista del Mondiale casalingo prevista a Queretaro.

