Il Milan perde pezzi per la grande sfida contro la Juventus: Sergio Conceicao sicuramente dovrà rinunciare a Morata, Abraham si candida.

Il Milan è uscito dalla trasferta di Como con tre punti, preziosissimi per recuperare terreno nella corsa per il quarto posto. Soprattutto per come è arrivata la vittoria, in rimonta, e per i risultati delle dirette concorrenti, tra cui la Juventus, che i rossoneri affronteranno proprio nella prossima giornata di campionato.

Non solo notizie positive però per Sergio Conceicao visto che oltre ad Alvaro Morata, rischia di non avere a disposizione neanche Christian Pulisic all'Allianz Stadium.

Morata, oltre ad essere uscito con problemi fisici, è squalificato mentre lo statunitense sarà da valutare. Il tecnico portoghese deve quindi pensare alle soluzioni alternative in attacco. Da Abraham a Jimenez e la carta Camarda, ecco come potrebbe ridisegnarsi l'attacco rossonero con la Juventus.