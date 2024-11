Morata a secco in campionato da due mesi, Ibrahimovic prima di Milan-Juventus: "Non segna 50 goal"

L'ultimo goal di Morata in Serie A risale ormai a fine settembre, lo spagnolo lavora per la squadra ma non incide.

Era il grande ex di Milan-Juventus. L'uomo più atteso dal popolo rossonero, che sperava potesse punire anche Madama dopo aver già segnato contro il 'suo' Real Madrid. Alvaro Morata invece sabato pomeriggio a San Siro praticamente non si è visto. Completamente cancellato dalla coppia Kalulu-Gatti, ma non solo per proprio demeriti. Contro la coppia di centrali bianconeri, è bene ricordarlo, quest'anno hanno brillato in pochi. Inoltre il grande lavoro richiesto da Fonseca finisce per allontanare lo spagnolo dall'area avversaria. L'articolo prosegue qui sotto Forse troppo per chi dovrebbe svolgere il ruolo di numero nove, seppure con la sette sulle spalle. Ma come sta andando Morata al Milan?