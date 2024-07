Morata o Lukaku, il Milan sceglie: i pro e i contro delle operazioni con Atletico Madrid e Chelsea

Praticamente perso Zirkzee, i rossoneri vanno a caccia dell'alternativa: il nuovo 9 può essere una vecchia conoscenza della Serie A.

E così, Joshua Zirkzee a meno di nuovi colpi di scena non andrà al Milan. Dal Diavolo ai Diavoli Rossi, la Premier League la maglia rossa del Manchester United come destino. E una squadra - il Milan, appunto - costretta a guardarsi di nuovo intorno per riempire una casella fondamentale.

Sono diventati due, come noto da qualche giorno, i nomi caldi: c'è Alvaro Morata e c'è pure Romelu Lukaku. Con l'ago della bilancia che pare essersi spostato verso lo spagnolo ex Juventus, attualmente impegnato agli Europei con la propria nazionale e con il sogno di regalare alle Furie Rosse un nuovo trofeo continentale.

Caratteristiche diverse, costo diverso, curricula diversi. Morata e Lukaku rappresentano quasi due poli opposti. Ma se davvero il nuovo 9 del Milan uscirà da qui, è bene analizzare diversi aspetti dei due scenari.