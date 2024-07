Morata e i ringraziamenti ad Iniesta e Bojan: il trionfo dopo un periodo difficile e la figura di Carmona

Dopo la vittoria contro l’Inghilterra, Morata ha voluto ringraziare Iniesta e Bojan Krkic: la storia dietro una vicenda umana.

“Voglio ringraziare Andres Iniesta e Bojan, se non fosse stato per loro non avrei preso parte a questi Europei”.

Ci sono tante storie dietro il trionfo della Spagna a Euro 2024 e tra queste una delle più belle riguarda il capitano, colui che ha avuto il privilegio di sollevare il trofeo al cielo nella magica notte di Berlino dopo la vittoria in finale contro l’Inghilterra: Alvaro Morata.

Una storia che racconta di una rinascita, di quella luce in fondo al tunnel raggiunta con tanta fatica, ma anche della gratitudine che si prova per quelle persone che, nel corso di un cammino in salita, hanno trovato il modo per essere vicine e dare una mano.

Due persone appunto come Andres Iniesta e Bojan Krkic che, pur senza scendere in campo, hanno aiutato Alvaro Morata a vivere una delle gioie più importanti della sua intera carriera.