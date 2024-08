Morata sulla separazione con Alice Campello: "Sono devastato, nessun tradimento ma non voleva trasferirsi"

Alvaro Morata è tornato sulla decisione di separarsi con Alice Campello smentendo le voci sul tradimento.

Alvaro Morata ha fatto il suo esordio in una partita ufficiale con il Milan meno di 24 ore fa, riuscendo anche a segnare da subentrante contro il Torino.

Intorno al centravanti spagnolo però non ci sono solo questioni di campo ma anche extra, dopo che l'attaccante ha comunicato sui social nei giorni scorsi la separazione con Alice Campello.

E proprio su questo tema, Morata ha parlato al programma spagnolo "De Corazón", spiegando cosa c'è dietro la decisione di separarsi dopo anni.

In particolare, Alvaro ha smentito le voci su un possibile tradimento come causa dell'allontanamento:. "È falso non le sono mai stato infedele", ha dichiarato a riguardo.