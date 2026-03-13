Monza-Palermo gratis su DAZN: come fare per seguire il big match di Serie B senza abbonamento

Il campionato di Serie B freme per lo scontro diretto della trentesima giornata: di scena Monza e Palermo, ovvero due delle formazioni che stanno andando a caccia della promozione diretta in Serie A.
La gara, che si giocherà nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo con calcio d'inizio alle 17.15, sarà trasmessa in tv e streaming da DAZN (oltre a LaB Channel). Ma c'è una novità, annunciata dalla piattaforma alla vigilia: la gara sarà visibile anche gratis.
Ecco dunque come fare per seguire Monza-Palermo in diretta su DAZN anche da chi non è in possesso di un abbonamento.