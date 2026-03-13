Goal.com
Monza PalermoGetty Images
Stefano Silvestri

Monza-Palermo gratis su DAZN: come fare per seguire il big match di Serie B senza abbonamento

Lo scontro diretto dello U-Power Stadium, valido per la trentesima giornata, verrà trasmesso in modalità gratuita: come potrà seguirlo in tv e streaming chi non è abbonato a DAZN.

Il campionato di Serie B freme per lo scontro diretto della trentesima giornata: di scena Monza e Palermo, ovvero due delle formazioni che stanno andando a caccia della promozione diretta in Serie A.

La gara, che si giocherà nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo con calcio d'inizio alle 17.15, sarà trasmessa in tv e streaming da DAZN (oltre a LaB Channel). Ma c'è una novità, annunciata dalla piattaforma alla vigilia: la gara sarà visibile anche gratis.

Ecco dunque come fare per seguire Monza-Palermo in diretta su DAZN anche da chi non è in possesso di un abbonamento.

  • IL COMUNICATO DI DAZN

    "Sarà il big match dell’U-Power Stadium, la partita di Serie BKT trasmessa gratuitamente da DAZN - ha annunciato ufficialmente la piattaforma - Monza-Palermo, scontro valido per la parte alta della classifica, andrà in scena sabato 14 marzo alle 17.15 e sarà accessibile gratuitamente a tifosi e appassionati, senza necessità di registrazione.

    Gara attesa per la conquista di un posto in Serie A, Monza-Palermo si preannuncia un match denso di carica agonistica: i siciliani, quarti, volano in Lombardia dopo aver vinto di misura in casa della Carrarese e con l’obiettivo di tornare a Palermo con 3 punti che garantirebbero un avvicinamento al Frosinone di Alvini. Il Monza del duo Petagna-Cutrone, invece, scenderà davanti ai propri tifosi non solo per consolidare il secondo posto in classifica ma per tentare un avvicinamento al Venezia capolista".

  • COME VEDERE MONZA-PALERMO GRATIS

    Vedere Monza-Palermo gratis per chi non è in possesso di un abbonamento valido a DAZN è molto semplice: è sufficiente accedere al sito o all'app di DAZN e cliccare sull'evento desiderato, in questo caso appunto il big match della trentesima giornata di Serie B. Si aprirà quindi una nuova finestra, attraverso la quale l'utente potrà seguire la partita dello U-Power Stadium.

  • COSA CAMBIA PER GLI ABBONATI

    Per gli abbonati a DAZN non cambia assolutamente nulla: anche loro non dovranno fare altro che accedere a DAZN dopo aver scaricato l'app o effettuato l'accesso al sito, scegliere l'evento desiderato cliccando sulla finestra di Monza-Palermo e godersi la visione della partita.

  • LA CLASSIFICA DELLE PRIME POSIZIONI

    Basta dare un rapido sguardo alla classifica di Serie B dopo 29 giornate per comprendere come Monza-Palermo sia una partita dall'importanza vitale per entrambe. Queste sono attualmente le prime posizioni della graduatoria:

    1. Venezia 63
    2. Monza 60
    3. Frosinone 58
    4. Palermo 57

    La quinta classificata è al momento il Catanzaro, che però è lontanissimo dalle prime quattro posizioni: i calabresi hanno infatti 49 punti.

