Monza-Inter dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter impegnata in trasferta contro il Monza nel quarto turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'Inter campione d'Italia in carica torna in campo dopo la sosta dedicata alle nazionali: per Lautaro e compagni c'è la sfida al Monza di Alessandro Nesta nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A.

Sette punti nelle prime tre uscite per i nerazzurri che, dopo aver pareggiato a Genova all'esordio, hanno battuto sia il Lecce che l'Atalanta a San Siro.

Due i punti racimolati dal Monza, battuto in casa dal Genoa alla seconda giornata: per i biancorossi anche due pareggi, entrambi in trasferta al cospetto di Empoli e Fiorentina.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere sempre aggiornati su Monza-Inter: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.