Monza-Catanzaro, le formazioni del playoff di ritorno: in arrivo l'ultima promossa in Serie A

La serata di venerdì 29 maggio chiude la Serie B 2025/2026 e completa la prossima Serie A. A Monza, infatti, si gioca la finale di ritorno dei playoff che determinerà la terza squadra, oltre a Frosinone e Venezia promosse direttamente, a compiere il salto nella massima serie.

Si riparte dal 2-0 dell'andata, che pone il Monza come favorita assoluta per il ritorno in A: alcuni giorni fa, infatti, il Catanzaro è caduto in casa sotto i colpi di Hernani e Caso ed ora può riabbracciare il massimo campionato dopo appena una stagione.

Attenzione però alle sorprese, con il Catanzaro che si giocherà tutto non essendo mai stato così vicino al ritorno in A, da cui manca oramai dal 1983. Il Monza ha chiuso il campionato regolare di Serie B al terzo posto, costretta dunque a disputare i playoff, mentre il team calabrese si è classificata quinta dietro al Palermo, eliminata nella semifinale della scorsa settimana.