Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Iemmello Pessina Catanzaro MonzaGetty/GOAL
Francesco Schirru

Monza-Catanzaro, le formazioni del playoff di ritorno: in arrivo l'ultima promossa in Serie A

Serie B
Monza vs Catanzaro
Monza
Catanzaro

Si riparte dalla vittoria esterna del Monza per 2-0, ora la finalissima che deciderà chi raggiungerà Venezia e Frosinone per la prossima stagione di Serie A.

Pubblicità

La serata di venerdì 29 maggio chiude la Serie B 2025/2026 e completa la prossima Serie A. A Monza, infatti, si gioca la finale di ritorno dei playoff che determinerà la terza squadra, oltre a Frosinone e Venezia promosse direttamente, a compiere il salto nella massima serie.

Si riparte dal 2-0 dell'andata, che pone il Monza come favorita assoluta per il ritorno in A: alcuni giorni fa, infatti, il Catanzaro è caduto in casa sotto i colpi di Hernani e Caso ed ora può riabbracciare il massimo campionato dopo appena una stagione.

Attenzione però alle sorprese, con il Catanzaro che si giocherà tutto non essendo mai stato così vicino al ritorno in A, da cui manca oramai dal 1983. Il Monza ha chiuso il campionato regolare di Serie B al terzo posto, costretta dunque a disputare i playoff, mentre il team calabrese si è classificata quinta dietro al Palermo, eliminata nella semifinale della scorsa settimana.

  • PROBABILE FORMAZIONE MONZA

    MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota Carvalho; Cutrone. All. Bianco.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE CATANZARO

    CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PARI RETI TRA LE DUE GARE

    Il Monza è promossa in Serie A se vince, pareggia o perde con un massimo di due goal di scarto.

    Qualora il Catanzaro dovesse vincere per 2-0 o 4-2, ad esempio, il Monza sarebbe comunque promosso in A, perchè da regolamento a pari reti tra andata e ritorno passa la squadra meglio piazzata in campionato, ovvero il team brianzolo terzo.

    Il Catanzaro può essere promosso solamente vincendo con tre o più goal di scarto.

  • LE TRE PARTITE STAGIONALI

    Prima del 2-0 con cui il Monza ha vinto la partita d'andata della finale playoff, le due squadre si sono come ovvio affrontare in campionato, sia in Lombardia che in Calabria.

    La prima sfida stagionale andata in scena lo scorso ottobre ha visto i padroni di casa del Monza vincere 2-1, mentre nel match di ritorno il risultato finale è stato di 1-1.

    Le due squadre non si affrontavano in gara ufficiale sin dalla Serie B 1989/1990, con due 1-1 registrati. L'ultimo successo del Catanzaro è quello della stagione precedente, 1-0 in casa andato in scena nel febbraio 1989.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie B
Monza crest
Monza
MON
Catanzaro crest
Catanzaro
CAT