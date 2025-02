Monaco-Benfica dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Monaco vs Benfica

Monaco e Benfica di fronte nell'andata del playoff di Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Al via la fase a eliminazione diretta di Champions League con i playoff che mettono in palio l'accesso agli ottavi di finale: una delle sfide in programma è quella tra Monaco e Benfica.

I monegaschi hanno chiuso la League Phase al diciassettesimo posto con tredici punti, gli stessi conquistati dai portoghesi che però hanno terminato il loro percorso in sedicesima posizione grazie a una migliore differenza reti.

Andata in programma al 'Louis II' e ritorno al 'Da Luz' calendarizzato per martedì 18 febbraio.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere su Monaco-Benfica: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.