Moise Kean alla Fiorentina, chiusura vicina: la formula e le cifre dell'operazione con la Juventus

Il club viola è ad un passo dal colpo in attacco: Palladino avrà a disposizione il centravanti, che voleva già a gennaio scorso al Monza.

La Fiorentina è pronta a piazzare un colpo in attacco. Dopo l’addio di Belotti, al Como via Roma dopo la fine del prestito in viola, e con Nzola in uscita, la società di Commisso è vicina a Moise Kean.

L’attaccante è in procinto di lasciare la Juventus e trasferirsi alla corte di Raffaele Palladino. Un matrimonio solo rimandato quello tra Kean e il tecnico, che lo aveva già chiesto al Monza a gennaio scorso per rinforzare l’attacco dei brianzoli.

Kean è fuori dai piani di Thiago Motta, che ha già dato il via libera alla sua cessione. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta lavorando da giorni all’addio dell’attaccante classe 2000, che garantirebbe un tesoretto da reinvestire nel mercato in entrata.

Al momento, però, manca ancora l’accordo: nelle prime ore è atteso un incontro per provare a trovare la quadra definitiva.