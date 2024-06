Dopo la storica promozione i tifosi del Como sognano grandi colpi di mercato, il tecnico Fabregas fa chiarezza.

Una promozione in Serie A attesa 21 anni, arrivata con un grande nome del calcio in panchina, autorizza i tifosi del Como a sognare in vista della prossima stagione.

A frenare gli eccessivi entusiasmi però è proprio Cesc Fabregas, che a margine della Milano Football Week organizzata da 'La Gazzetta dello Sport', risponde alle domande sul mercato.

Fabregas, in tal senso, sembra escludere colpi a sensazione e fa chiarezza sui progammi futuri del Como.