Mkhitaryan y 10 más: all'Inter è intoccabile, Frattesi e Zielinski devono rincorrere

L'armeno, pilastro di Inzaghi, partirà titolare anche a Genova e si candida per un'altra stagione da protagonista: "Ma qui siamo tutti titolari".

Per far capire ai giornalisti e alla gente l'importanza che Javier Mascherano rivestiva nella sua Argentina, una volta l'allora commissario tecnico della Selección Diego Armando Maradona si lasciò andare a una frase divenuta storica: "Mascherano y 10 más". Ovvero Mascherano più altri dieci.

Della centralità di cui gode Henrikh Mkhitaryan all'Inter non si può dire altrettanto solo per un motivo: Simone Inzaghi non si è mai spinto così in là con le parole. Ma il concetto, a ben vedere, può essere considerato lo stesso.

Mkhitaryan sta a Inzaghi come Mascherano stava a Maradona. In una parola: intoccabili. Addirittura più di Leo Messi per quell'Argentina, anche se può suonare come un evidente paradosso. E addirittura più di Lautaro Martinez per l'Inter di oggi.