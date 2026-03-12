Mkhitaryan in scadenza di contratto: il futuro dell'armeno tra permanenza all'Inter e possibile ritiro

L'Inter si prepara ad una probabile rivoluzione in estate, a prescindere da come finirà la stagione e dall'eventuale vittoria del campionato. La sensazione infatti è che per molti nerazzurri possa essere terminato un ciclo, alcuni per l'età ed altri per il tempo trascorso nel club.
Rientra in queste categorie Henrikh Mkhitaryan, che ha compiuto 37 anni a gennaio ed è ormai alla sua quarta stagione a Milano, dove ha avuto una "rinascita" diventando una delle certezze dell'Inter in questi anni.
Il centrocampista armeno ha il contratto in scadenza a giugno e ancora non ci sono discorsi avanzati per il rinnovo. Ecco gli scenari per l'ex Roma a giugno.