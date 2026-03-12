Mkhitaryan in scadenza di contratto: il futuro dell'armeno tra permanenza all'Inter e possibile ritiro

Già qualche mese fa insomma Mkhitaryan ha accennato alla questione ritiro sottolineando come in parte sarebbe dipeso anche da come si sarebbe sentito pensando alla prossima stagione e al suo apporto sul campo. Ma come è andata fino ad ora la stagione dell'armeno?

Rispetto alle passate stagioni, Mkhitaryan non ha avuto lo stesso minutaggio. Con Cristian Chivu è stato meno imprescindibile in confronto al periodo con Inzaghi ma comunque l'armeno resta un elemento di grande affidabilità.

In totale oltre 1500 minuti suddivisi in 29 presenze con 2 goal segnati e 3 assist. Un solo stop fisico tra ottobre e novembre che lo ha costretto a saltare sei partite.