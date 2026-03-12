Goal.com
FC Internazionale v US Cremonese - Serie A
Andrea Ajello

Mkhitaryan in scadenza di contratto: il futuro dell'armeno tra permanenza all'Inter e possibile ritiro

Mkhitaryan potrebbe lasciare l'Inter al termine della stagione: l'ex Manchester United valuta anche di terminare la propria carriera.

L'Inter si prepara ad una probabile rivoluzione in estate, a prescindere da come finirà la stagione e dall'eventuale vittoria del campionato. La sensazione infatti è che per molti nerazzurri possa essere terminato un ciclo, alcuni per l'età ed altri per il tempo trascorso nel club.

Rientra in queste categorie Henrikh Mkhitaryan, che ha compiuto 37 anni a gennaio ed è ormai alla sua quarta stagione a Milano, dove ha avuto una "rinascita" diventando una delle certezze dell'Inter in questi anni. 

Il centrocampista armeno ha il contratto in scadenza a giugno e ancora non ci sono discorsi avanzati per il rinnovo. Ecco gli scenari per l'ex Roma a giugno. 

  • INTER-MKHITARYAN: IL PUNTO SUL RINNOVO

    In questo momento sia l'Inter che il giocatore sono concentrati sul finale di campionato più che sul tema legato alla sua permanenza nella prossima stagione.

    Mkhitaryan comunque, quando mancano pochi mesi ormai alla scadenza del contratto, non è ancora sicuro che resti all'Inter l'anno prossimo; come riferisce Matteo Moretto non è stata ancora presa una decisione definitiva e le parti ne discuteranno seriamente verso la fine della stagione. 

  • IPOTESI RITIRO PER MKHITARYAN

    La scelta finale sulla permanenza o no di Mkhitaryan passerà prima di tutto da quella che sarà la volontà del centrocampista, al momento ancora non comunicata al club. 

    Il classe 1989 infatti starebbe anche valutando di ritirarsi a 37 anni mettendo fine ad una carriera di altissimo livello e fatta di tante esperienze importanti nei principali campionati europei. 

    Una decisione quindi questa che prescinderebbe dalla strategia della dirigenza nerazzurra, la quale attende per capire innanzitutto il pensiero di Mkhitaryan. 

  • "A FINE STAGIONE VALUTERÒ SE RITIRARMI"

    L'eventuale ritiro di Mkhtiaryan non sarebbe una sorpresa visto che già qualche mese fa aveva rivelato di pensarci: "Al momento sto lottando, ma a fine stagione valuterò se sarò ancora in grado di aiutare la squadra, continuare o ritirarmi". 

    Durante la presentazione del suo libro, lo scorso ottobre, aggiunse anche: "Se dovessi smettere, a 37 anni, nessun rimpianto, perché ho dato tanto e sarei felicissimo". 

    L'armeno vuole aspettare quindi ancora e valutare a 360 gradi gli scenari. 

  • LA STAGIONE DI MKHITARYAN

    Già qualche mese fa insomma Mkhitaryan ha accennato alla questione ritiro sottolineando come in parte sarebbe dipeso anche da come si sarebbe sentito pensando alla prossima stagione e al suo apporto sul campo. Ma come è andata fino ad ora la stagione dell'armeno?

    Rispetto alle passate stagioni, Mkhitaryan non ha avuto lo stesso minutaggio. Con Cristian Chivu è stato meno imprescindibile in  confronto al periodo con Inzaghi ma comunque l'armeno resta un elemento di grande affidabilità. 

    In totale oltre 1500 minuti suddivisi in 29 presenze con 2 goal segnati e 3 assist. Un solo stop fisico tra ottobre e novembre che lo ha costretto a saltare sei partite. 

