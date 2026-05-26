Mkhitaryan e l'Inter avanti insieme: si va verso il rinnovo del contratto

Ha varcato la soglia delle trentasette primavere lo scorso gennaio, ma la cosa non ha impedito a Henrikh Mkhitaryan di recitare comunque un ruolo da protagonista nella cavalcata che ha condotto l'Inter verso la conquista del suo ventunesimo Scudetto.

Anche con Cristian Chivu, il centrocampista armeno si è confermato un elemento importante per la mediana nerazzurra, così importante che ad attenderlo potrebbe ora esserci il rinnovo del contratto.

Secondo quanto riportato da Sky, infatti, Mkhitaryan potrebbe essere tra i punti fermi della compagine meneghina anche nella prossima stagione.