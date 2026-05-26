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Leonardo Gualano

Mkhitaryan e l'Inter avanti insieme: si va verso il rinnovo del contratto

Serie A
Inter

Henrikh Mkhitaryan è vicino a rinnovare il contratto che lo lega all'Inter: l'attuale accordo prevede una scadenza a giugno.

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Ha varcato la soglia delle trentasette primavere lo scorso gennaio, ma la cosa non ha impedito a Henrikh Mkhitaryan di recitare comunque un ruolo da protagonista nella cavalcata che ha condotto l'Inter verso la conquista del suo ventunesimo Scudetto.

Anche con Cristian Chivu, il centrocampista armeno si è confermato un elemento importante per la mediana nerazzurra, così importante che ad attenderlo potrebbe ora esserci il rinnovo del contratto.

Secondo quanto riportato da Sky, infatti, Mkhitaryan potrebbe essere tra i punti fermi della compagine meneghina anche nella prossima stagione.

  • FC Internazionale v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    IL CONTRATTO DI MKHITARYAN

    Il contratto che lega Mkhitaryan all'Inter si avvia verso la sua naturale conclusione.

    Al momento dell'ultimo rinnovo datato 2023, era stata fissata una scadenza nel giugno del 2026 che, negli ultimi mesi, aveva fatto pensare a un possibile addio al termine di questa stagione.

    Il centrocampista armeno potrebbe invece rinnovare il suo contratto e restare dunque agli ordini di Cristian Chivu.

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  • CONTATTI AVVIATI

    Mkhitaryan può contare su uno sponsor importante all'Inter: Cristian Chivu.

    Il tecnico romeno lo considera ancora un giocatore importante per la sua squadra e dunque i contatti per il rinnovo sono stati già avviati.

    Mkhitaryan e i dirigenti nerazzurri si ritroveranno a breve per discutere degli aspetti economici.

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  • FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    IL GIOCATORE FELICE DI RESTARE

    Come spiegato da Sky, a rendere decisamente in discesa la strada verso il rinnovo è la volontà dello stesso Mkhitaryan.

    Il centrocampista armeno è infatti felice di poter continuare la sua avventura in nerazzurro e di fatto ha già detto sì all'Inter.

    L'apertura dunque c'è stata e adesso non resterà che mettere al loro posto gli ultimi dettagli per arrivare alla fumata bianca.

  • UNA STAGIONE DA PROTAGONISTA

    Approdato all'Inter nell'estate del 2022, Henrikh Mkhitaryan in questa stagione ha giocato leggermente meno rispetto a quelle precedenti, ma ha comunque toccato quota 39 presenze in tutte le competizioni.

    Di queste sono state 30 quelle in campionato, scandite da ben quattro goal, ovvero il numero massimo da quando veste la maglia nerazzurra.

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