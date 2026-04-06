Milik in campo durante Juventus-Genoa, per mezz'ora: non giocava così tanto da due anni

Pian piano Arek Milik sta riprendendo una serie confidenza con il campo. Nuovamente sul terreno di gioco per l'ultima parte di gara nel match pre-sosta contro il Sassuolo terminato 1-1, il polacco è stato inserito da Spalletti anche per il match vinto 2-0 contro il Genoa, in cui l'ex Napoli ha avuto modo di giocare un quantitativo di minuti che sembrava oramai perso.

Sin dal maggio 2024, infatti, Milik è rimasto sfortunatamente ai box, subentrando solamente per la sfida contro il Sassuolo e dunque giocando contro il Genoa un match che Madama ha chiuso rapidamente nel primo tempo con le reti di Bremer e McKennie. Il polacco rappresenta attualmente la prima scelta come punta dopo David, considerando un Vlahovic che sembrerebbe non ancora pronto, considerato un ingresso in campo non avvenuto contro il Genoa causa k.o nel riscaldamento.

Classe 1994, Milik ha in teoria ancora diversi anni di carriera davanti a sè, ma i noti problemi fisici della carriera potrebbero portarlo a limitare sensibilmente il suo futuro nel mondo del calcio. Una possibilità che spera di allontanare con questo primissimo ritorno in campo, che attualmente fa ben sperare.