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Milik Juventus Genoa Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Milik in campo durante Juventus-Genoa, per mezz'ora: non giocava così tanto da due anni

Serie A
A. Milik
Juventus vs Genoa
Juventus
Genoa

Subentrato al posto di David, l'attaccante polacco ha giocato la sua seconda gara stagionale dopo il finale del match pareggiato contro il Sassuolo.

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Pian piano Arek Milik sta riprendendo una serie confidenza con il campo. Nuovamente sul terreno di gioco per l'ultima parte di gara nel match pre-sosta contro il Sassuolo terminato 1-1, il polacco è stato inserito da Spalletti anche per il match vinto 2-0 contro il Genoa, in cui l'ex Napoli ha avuto modo di giocare un quantitativo di minuti che sembrava oramai perso.

Sin dal maggio 2024, infatti, Milik è rimasto sfortunatamente ai box, subentrando solamente per la sfida contro il Sassuolo e dunque giocando contro il Genoa un match che Madama ha chiuso rapidamente nel primo tempo con le reti di Bremer e McKennie. Il polacco rappresenta attualmente la prima scelta come punta dopo David, considerando un Vlahovic che sembrerebbe non ancora pronto, considerato un ingresso in campo non avvenuto contro il Genoa causa k.o nel riscaldamento.

Classe 1994, Milik ha in teoria ancora diversi anni di carriera davanti a sè, ma i noti problemi fisici della carriera potrebbero portarlo a limitare sensibilmente il suo futuro nel mondo del calcio. Una possibilità che spera di allontanare con questo primissimo ritorno in campo, che attualmente fa ben sperare.

  • LA PROVA CONTRO IL GENOA

    Il secondo tempo della Juventus è stato decisamente meno arrembante del primo, con Milik che ha comunque provato a trovare una rete che manca dal maggio 2024.

    A dieci minuti dal 90' Milik ha tentato una conclusione improvvisa che per poco non ha sorpreso Bijlow. E che sarebbe stata sicuramente un tocca sana per un attaccante a caccia di un goal perduto, dato ovviamente dalla mancata discesa in campo in quasi 700 giorni.

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  • ANCORA ALLA JUVE?

    In questi ultimi due mesi di campionato Milik, qualora riesca a giocare con continuità, potrà provare ad ottenere la conferma per la prossima stagione.

    Da tempo, infortuni o meno, si parla di una sua possibile partenza da Torino, ma l'attuale contratto con la Juventus è fino al 2027. Non è da escludere che il giocatore possa rimanere in bianconero anche nella stagione al via ad agosto, per poi valutare le offerte qualche mese più tardi e probabilmente lasciare la squadra a parametro zero tra un anno.

    Questioni in divenire, ancora tutte da analizzare: per ora ci sono ancora una manciata di giornate da disputare per mostrare il suo vecchio valore.

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  • L'ULTIMA STAGIONE COMPLETA

    Milik ha giocato appena due partite negli ultimi due anni, considerando l'intero stop del 2024/2025 e quello terminato solamente nelle ultime due settimane.

    Per ritrovare una stagione completa giocata dall'attaccante polacco bisogna dunque tornare indietro al 2023/2024, quando con la maglia della Juventus aveva messo insieme otto goal in trentasei partite tra i vari tornei.

    Una cifra di reti decisamente lontana dai suoi record, ottenuti con la maglia del Marsiglia e del Napoli, con 20 marcature per ognuna delle due annate 21/22 e precedentemente 18/19.

  • IL TABELLINO DI JUVE-GENOA

    Marcatori: 4' Bremer, 20' McKennie

    JUVENTUS (4-3-2-1): Perin 6 (46' Di Gregorio 7); Kalulu 6, Bremer 6.5, Kelly 6.5, Cambiaso 6 (83' Holm sv); Thuram 6, Locatelli 6.5, McKennie 6.5; Conceicao 7 (83' Miretti sv), Yildiz 6 (90' Boga sv); David 6 (67' Milik 6). All. Spalletti

    GENOA (3-4-1-2): Bijlow 5.5; Marcandalli 5, Ostigard 5, Vasquez 5.5; Ellertsson 6, Malinovskyi 5.5 (66' Masini 6), Frendrup 5 (83' Ekhator sv), Martin 4.5; Messias 5.5 (52' Baldanzi 6); Vitinha 5.5, Colombo 5 (66' Ekuban 6). All. De Rossi

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: Locatelli (J), Frendrup (G), Bremer (J), Thuram (J)

    Espulsi:

    Note: Martin ha sbagliato un rigore

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