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Arthur Atta Milan UdineseGetty
Leonardo Gualano

Milan-Udinese, goal di Atta o autorete di Bartesaghi? La decisione della Lega Serie A

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Nel corso di Milan-Udinese, si è verificato il più classico dei casi da 'fantacalcio': a destare dubbi il primo goal dei friulani.

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La sfida valida per la 32ª giornata di Serie A tra Milan ed Udinese ha lasciato in eredità un classico caso da 'fantacalcio' che potrebbe decidere le sorti delle sfide di molti 'fantallenatori'.

Il tutto è accaduto al 27', quando la compagine friulana si è portata in vantaggio a San Siro.

A destare dubbi è stato proprio il goal che ha portato al momentaneo 0-1, visto che inizialmente non è stato chiaro se si fosse trattato di una rete siglata da Atta o di un'autorete causata da una deviazione di Bartesaghi.


  • COSA È SUCCESSO AL 27'

    Al 27', quando il risultato era ancora ancorato sullo 0-0, Zaniolo è stato bravo a vedere Atta completamente solo sull'out di destra e a favorire il suo inserimento con un passaggio filtrante.

    Il centrocampista dell'Udinese è dunque penetrato in area rossonera praticamente indisturbato ed ha tentato una sorta di tiro-cross, spedendo il pallone alle spalle di Maignan.

    Prima di entrare in rete, la sfera è stata deviata da Bartesaghi ed è stato proprio il tocco del difensore del Milan a spiazzare il portiere francese.


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  • GOAL O AUTORETE?

    In un primo momento si è pensato a un goal di Atta, ma in realtà le cose non stanno così.

    Secondo la Lega Serie A, infatti, il vantaggio dell'Udinese è frutto di un'autorete di Bartesaghi.

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  • DEVIAZIONE DECISIVA

    In sostanza, il centrocampista dell'Udinese ha sì calciato verso la porta difesa da Maignan, ma la deviazione di Bartesaghi è stata considerata decisiva.

    La Lega Serie A inizialmente aveva assegnato il goal ad Atta, ma qualche minuto dopo, dopo aver verificato l'azione, è tornata sui suoi passi assegnando l'autorete al terzino del Milan.


  • NESSUN BONUS PER ATTA

    Questo, in termini 'fantacalcistici', vuol dire che coloro che hanno schierato Atta nella loro formazione non si vedranno riconosciuto il classico +3, ovvero il bonus garantito da ogni rete segnata.

    Viceversa, chi ha mandato in campo Bartesaghi dovrà fare i conti con un malus di -2 a causa della sua autorete.

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