Milan-Udinese, goal di Atta o autorete di Bartesaghi? La decisione della Lega Serie A

La sfida valida per la 32ª giornata di Serie A tra Milan ed Udinese ha lasciato in eredità un classico caso da 'fantacalcio' che potrebbe decidere le sorti delle sfide di molti 'fantallenatori'.

Il tutto è accaduto al 27', quando la compagine friulana si è portata in vantaggio a San Siro.

A destare dubbi è stato proprio il goal che ha portato al momentaneo 0-1, visto che inizialmente non è stato chiaro se si fosse trattato di una rete siglata da Atta o di un'autorete causata da una deviazione di Bartesaghi.



