Troilo Milan ParmaGetty Images
Simone Gambino

Milan-Parma 0-1, pagelle e tabellino: Troilo giganteggia, Pulisic spreca troppo, il palo ferma Leao

Il Milan cade in casa contro il Parma e vede l'Inter scappare a +10. Male la coppia Pulisic-Leao ma anche l'ingresso di Fullkrug non cambia l'attacco. Gialloblù guidati da un Troilo imperioso e da un solidissimo Keita.

Siamo solo a febbraio ma la lotta al vertice sembra essersi chiusa qui: il Milan cade in casa contro il Parma, incassa la sua seconda sconfitta in campionato e vede allontanarsi, in maniera probabilmente definitiva, l'Inter, distante ormai 10 punti. Decide la sfida un goal di testa realizzato da Troilo all'84', inizialmente annullato e poi convalidato dopo on-field review.

In campo a sorpresa con la quarta maglia, un kit completamente rosso ispirato a quella della stagione 2001/2002, il Milan, dopo un brivido iniziale per una girata pericolosa di Pellegrino, schiaccia il Parma nella propria metà campo per cercare di stappare la partita ma dopo circa 10 minuti perde Loftus-Cheek, costretto ad uscire in barella dopo un violento scontro con Corvi. Un dominio, quello dei ragazzi di Allegri (squalificato e sostituito in panchina dal vice Landucci) piuttosto sterile, che produce principalmente un paio di palle-goal non capitalizzate da Pulisic.

L'occasione più pericolosa dei rossoneri arriva al 64': sugli sviluppi di un corner Jashari rimette dentro per Leao, che con una demi-volée colpisce il palo. 

All'84' l'episodio che decide la partita: calcio d'angolo dalla destra per il Parma, Troilo sovrasta Bartesaghi e insacca di testa, goal che viene prima annullato dall'arbitro Piccinini per una carica su Maignan e poi convalidato dopo on-field review. È una mazzata per i rossoneri, che non riescono nel finale a produrre pericoli verso la porta di Corvi. Finisce 1-0 per gli uomini di Cuesta, un successo che rischia di avere un peso enorme sull'economia del campionato.

  • PAGELLE MILAN

    Continua il digiuno di Christian Pulisic (5), che pecca di lucidità e convinzione nel momento clou, sprecando almeno un paio di ghiotte occasioni da goal. Non brilla neanche Leao (5,5), sfortunato però in occasione di quella girata che viene sputata dal palo. L'ingresso di Fullkrug (5,5) non apporta grandi cambiamenti all'attacco.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6 (86' Athekame sv), De Winter 6, Bartesaghi 5,5; Saelemaekers 5,5, Loftus-Cheek sv (11' Jashari 5,5, 86' Nkunku sv), Modric 6, Rabiot 6, Estupinan 5,5 (62' Pavlovic 6); Leao 5,5, Pulisic 5 (62' Fullkrug 5,5). All. Allegri.

  • PAGELLE PARMA

    Una domenica indimenticabile a San Siro per Mariano Troilo (7): l'argentino guida la retroguardia con personalità e sale in cielo per deviare di testa il corner di Valeri, regalando al Parma una vittoria prestigiosa. Pellegrino (6) viene limitato dall'attenta marcatura di De Winter, Corvi (6,5) si fa apprezzare per un paio di interventi importanti. A centrocampo altra prova convincente di Keita (7), destinato ad essere uomo-mercato in estate.

    PARMA (3-5-2): Corvi 6,5; Delprato 6,5, Troilo 7, Valenti 6,5; Britschgi 6, Bernabé 6 (60' Nicolussi Caviglia 6), Keita 7, Ordonez 5,5 (60' Sorensen 6), Valeri 6,5; Strefezza 6 (76' Ondrejka 6), Pellegrino 6. All. Cuesta.

  • TABELLINO MILAN-PARMA

    MILAN-PARMA 0-1

    Marcatori: 84' Troilo

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6 (86' Athekame sv), De Winter 6, Bartesaghi 5,5; Saelemaekers 5,5, Loftus-Cheek sv (11' Jashari 5,5, 86' Nkunku sv), Modric 6, Rabiot 6, Estupinan 5,5 (62' Pavlovic 6); Leao 5,5, Pulisic 5 (62' Fullkrug 5,5). All. Allegri.
    PARMA (3-5-2): Corvi 6,5; Delprato 6,5, Troilo 7, Valenti 6,5; Britschgi 6, Bernabé 6 (60' Nicolussi Caviglia 6), Keita 7, Ordonez 5,5 (60' Sorensen 6), Valeri 6,5; Strefezza 6 (76' Ondrejka 6), Pellegrino 6. All. Cuesta.

    Arbitro: Piccinini

    Ammoniti: Saelemaekers, Troilo, Leao


