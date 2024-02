Napoli-Milan, l'incubo di De Laurentis: "La serata peggiore degli ultimi 18 anni"

Domenica sera c'è Milan-Napoli: da Spalletti a Mazzarri, gli azzurri volano a San Siro per scacciare i fantasmi e ripartire.

Domenica, ore 20:45, San Siro. Il Milan ospita in Napoli per una grande classica del nostro calcio, che però stavolta mette in palio meno rispetto al solito.

In classifica infatti Pioli è padrone del terzo posto, mentre Mazzarri è chiamato a una rincorsa Champions difficilmente ipotizzabile pochi mesi fa. Dall'ultimo Napoli-Milan, gli azzurri hanno cambiato faccia, schemi, obiettivi e modo d'essere.

Ma tutto questo, domani sera, potrebbe essere una liberazione: il Napoli non batte il Milan da quel colpo di testa di Simeone datato settembre 2022, proprio a San Siro. Da lì in poi, negli scontri diretti sono arrivati solo pareggi tristi o delusioni cocenti.