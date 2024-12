Milan, l'attacco non gira: Morata e Abraham a secco, i rossoneri hanno il secondo peggior rendimento delle prime 8

Lo 0-0 col Genoa smaschera la sterilità della squadra di Fonseca. Che però dice: "Abbiamo buoni attaccanti, è mancata qualità nell'ultima scelta".

Che il Milan abbia dei problemi, non lo si è scoperto certo domenica sera: sono sotto gli occhi di tutti e non sarà certo una contestazione a smascherarli. Basta solo guardare la classifica per rendersene pienamente conto.

Lo 0-0 con il Genoa altro non è che l'ennesima picconata alle ambizioni di una stagione che era partita con ben altri auspici. E segue a ruota un'altra notte complicata, in Champions League contro la Stella Rossa. È cambiato il risultato: là il Milan aveva vinto col brivido, qui ha pareggiato. Non è cambiata la sensazione di disagio.

Se la difesa in qualche modo sta facendo registrare numeri confacenti a quelli di una squadra di alta classifica, ecco che il mirino si è quindi spostato dalla parte opposta: su un attacco dal rendimento ben lontano dai sogni e dai desideri di qualche mese fa.