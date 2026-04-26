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Allegri Spalletti Getty Images
Andrea Ajello

Milan-Juventus è Allegri contro Spalletti, l'ultima volta tre anni fa: numeri e precedenti, Luciano imbattuto da 5 gare

Serie A
Milan vs Juventus
Milan
Juventus
M. Allegri
L. Spalletti

A San Siro la sfida si giocherà anche tra i due allenatori con più partite vinte in Serie A e ancora in attività: Allegri non batte Spalletti dal 2018.

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Se Milan-Juventus è a prescindere dalla situazione in classifica ogni anno uno dei grandi appuntamenti del calcio italiano, ancora di più lo sarà quello di questa sera a San Siro. Perché la distanza tra le due squadre è di soli tre punti e in palio c'è una seconda/terza posizione.


Ma anche per i protagonisti in panchina; da una parte Massimiliano Allegri, che affronterà la sua vecchia squadra per la seconda volta da quando l'aveva lasciata, e dall'altra Luciano Spalletti, che il Milan non lo ha mai allenato pur avendone avuta la possibilità in passato.

Ovvero la sfida tra due dei tecnici di maggior spessore in Italia. Lo racconta la loro storia e i loro numeri che li mettono in vetta come allenatori con più successi in Serie A tra quelli ancora in attività.

  • SPALLETTI "INSEGUE" ALLEGRI

    La Juventus arriverà a San Siro con tre punti di svantaggio e l'opportunità quindi di raggiungere il Milan in classifica con cinque giornate rimanenti. Questo è il primo "inseguimento" dell'ex commissario tecnico, quello a cui tiene di più in questo momento.


    E poi ce n'è un altro, personale: Spalletti infatti è a quota 302 vittorie in Serie A (ha da poco eguagliato Nereo Rocco al terzo posto assoluto). Ne ha qualcuna in più Allegri, che vanta 321 successi nel massimo campionato. Nessuno tra gli allenatori in circolazione ha vinto così tante volte in Serie A e davanti a loro nella storia c'è solamente Trapattoni (352).

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  • ALLEGRI CONTRO SPALLETTI: I PRECEDENTI

    Si sono incontrati ovviamente già tante volte in carriera; 15 per l'esattezza. La prima sfida in panchina risale alla stagione 2008/2009, quasi vent'anni fa, quando Spalletti allenava la Roma mentre Allegri, tecnico emergente, era a Cagliari; vinsero i giallorossi 3-2.


    I precedenti raccontano un sostanziale equilibrio tra i due allenatori, con Spalletti che è in leggero vantaggio: sei vittorie dell'attuale tecnico della Juventus contro le cinque di Allegri e 4 pareggi.

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  • IL 2-3 DI SAN SIRO E IL 5-1 AL MARADONA

    Delle 15 partite in cui si sono ritrovati contro, ce ne sono alcune difficilmente dimenticabili, sia per il peso di quelle sfide che per come sono andate. Allegri, pensando alle gare contro le squadre di Spalletti, sicuramente ricorderà la vittoria per 3-2 a San Siro contro l'Inter (stagione 2017-2018), decisiva per lo scudetto della Juventus.


    Mentre il tecnico di Certaldo ha ancora impressa la clamorosa vittoria del "suo" Napoli per 5-1 nella stagione dello scudetto (2022-2023). Una serata che viene ricordata anche per quella "rincorsa" di Spalletti verso Allegri in modo da stringergli la mano, vista da molti come una sorta di sfottò dopo un risultato del genere.

  • NON SI INCROCIANO DA TRE ANNI

    La gara di andata si era disputata a inizio ottobre e terminò 0-0 all'Allianz Stadium. C'era ancora Igor Tudor sulla panchina bianconera con Spalletti che sarebbe arrivato un mese dopo.


    Dall'ultimo incrocio tra i due tecnici è passato diverso tempo, ovvero tre anni. Era il 23 aprile 2023, quando il Napoli si Spalletti espugnò lo Stadium vincendo 1-0 grazie al goal di Giacomo Raspadori, che avvicinò ulteriormente gli azzurri allo scudetto.

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  • ALLEGRI VUOLE INVERTIRE IL TREND: DA QUANTO NON BATTE SPALLETTI

    Se in assoluto c'è grande equilibrio tra Allegri e Spalletti, le ultime sfide hanno invece raccontato di un bilancio decisamente favorevole all'attuale tecnico bianconero che non perde contro il collega da ben cinque gare (tre vittorie, due pareggi).


    Allegri quindi proverà a interrompere la striscia negativa; sono passati oltre 7 anni dall'ultima volta che una sua squadra ha superato quella di Spalletti. Vale a dire dicembre 2018 (Juventus-Inter 1-0).

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