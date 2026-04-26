Milan-Juventus è Allegri contro Spalletti, l'ultima volta tre anni fa: numeri e precedenti, Luciano imbattuto da 5 gare

Se Milan-Juventus è a prescindere dalla situazione in classifica ogni anno uno dei grandi appuntamenti del calcio italiano, ancora di più lo sarà quello di questa sera a San Siro. Perché la distanza tra le due squadre è di soli tre punti e in palio c'è una seconda/terza posizione.





Ma anche per i protagonisti in panchina; da una parte Massimiliano Allegri, che affronterà la sua vecchia squadra per la seconda volta da quando l'aveva lasciata, e dall'altra Luciano Spalletti, che il Milan non lo ha mai allenato pur avendone avuta la possibilità in passato.

Ovvero la sfida tra due dei tecnici di maggior spessore in Italia. Lo racconta la loro storia e i loro numeri che li mettono in vetta come allenatori con più successi in Serie A tra quelli ancora in attività.