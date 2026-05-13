Milan in ritiro ma a Genova sarà emergenza: le ultime su Modric, Leao, Pulisic e Saelemaekers

Chi spera di recuperare è Pulisic. L’americano ha dato forfait domenica mattina relativamente al match contro l’Atalanta. Gli esami hanno escluso lesioni, il fastidio al gluteo è in gestione: da capire, però, le sensazioni del giocatore, anche in virtù del Mondiale che inizierà il mese prossimo e che l’ex Chelsea vuole vivere da protagonista.



