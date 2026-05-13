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Matteo Occhiuto

Milan in ritiro ma a Genova sarà emergenza: le ultime su Modric, Leao, Pulisic e Saelemaekers

Serie A
Genoa vs Milan
Milan

A Marassi il Diavolo si gioca un’intera stagione, ma Allegri avrà fuori metà squadra: tre gli squalificati, Modric tenta l’impossibile.

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Genova crocevia fondamentale per il Milan di Max Allegri. Il diavolo giocherà a Marassi la 37esima giornata di campionato, con l’imperativo di vincere per restare fra le prime quattro della A e giocare la Champions League nella prossima stagione. 

Il momento rossonero, però, è estremamente delicato e, anzi, proprio per questo la squadra andrà in ritiro a Milanello a partire da giovedì. 

Resta, però, un grande dubbio su che Milan si vedrà contro la squadra di De Rossi, con Allegri alle prese con una lista lunga di assenti certi e/o possibili.


  • TRE SQUALIFICATI PER GENOA-MILAN

    Estupinan, Leao e Saelemaekers. Questi sono i giocatori che, certamente, non giocheranno a Genova. Tutti diffidati, tutti ammoniti con l’Atalanta: salteranno Marassi, tornando invece a disposizione per il match interno contro il Cagliari che chiuderà la stagione.

    Sono assenze importanti, comunque, che priveranno Allegri di due pedine fondamentali come il portoghese e l’esterno belga, nonostante le recenti prestazioni incolori. 


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  • PULISIC DA VALUTARE

    Chi spera di recuperare è Pulisic. L’americano ha dato forfait domenica mattina relativamente al match contro l’Atalanta. Gli esami hanno escluso lesioni, il fastidio al gluteo è in gestione: da capire, però, le sensazioni del giocatore, anche in virtù del Mondiale che inizierà il mese prossimo e che l’ex Chelsea vuole vivere da protagonista. 


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  • MODRIC TENTA L’IMPOSSIBILE

    Chi sta tentando l’impossibile è l’inossidabile Luka Modric. Allegri, nella conferenza stampa pre-Atalanta, ne aveva escluso il recupero prima del termine della stagione, ma il croato, visto l’andamento della squadra, starebbe accelerando oltremodo i tempi e valutando di scendere in campo a Marassi con una maschera protettiva per proteggere lo zigomo fratturato nel match contro la Juventus. 

  • LE SOLUZIONI DI ALLEGRI PER GENOA-MILAN

    Contro i rossoblu, dunque, Allegri studia le scelte da poter attuare. In avanti, l’opzione principale, in caso di recupero, è rappresentata da Nkunku in coppia con Pulisic. Altrimenti giocherà Gimenez con il francese, con Athekame e Bartesaghi come quinti di centrocampo e uno fra Modric e Ricci in cabina di regia. 


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