Milan in ritiro ma a Genova sarà emergenza: le ultime su Modric, Leao, Pulisic e Saelemaekers

Genova crocevia fondamentale per il Milan di Max Allegri. Il diavolo giocherà a Marassi la 37esima giornata di campionato, con l’imperativo di vincere per restare fra le prime quattro della A e giocare la Champions League nella prossima stagione.
Il momento rossonero, però, è estremamente delicato e, anzi, proprio per questo la squadra andrà in ritiro a Milanello a partire da giovedì.
Resta, però, un grande dubbio su che Milan si vedrà contro la squadra di De Rossi, con Allegri alle prese con una lista lunga di assenti certi e/o possibili.