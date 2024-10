Nel suo 125esimo anniversario, il Milan lancia la Hall of Fame. Baresi sarà il primo a farne parte: "Sono profondamente onorato".

Iniziativa del Milan che per celebrare i 125 anni dalla nascita del club, ha deciso di introdurre la Hall of Fame per. "Un progetto che vuole onorare l'eccellenza e la storia", come riferito nel comunicato ufficiale del club.

Per dare il via a tutto ciò, la società ha deciso di "premiare" e omaggiare Franco Baresi, annunciandolo come il primo membro a fare parte dell'Hall of Fame rossonera.

"Sono profondamente onorato di essere stato scelto dal Milan come primo membro ad entrare nella Hall of Fame come rappresentante della gloriosa storia di questo Club", ha dichiarato l'ex giocatore.

Il Milan ha spiegato come funziona il processo di selezione e chi potrà fare parte dell'Hall of Fame.