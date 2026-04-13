Il Milan abbandona il 4-3-3: a Verona torna il 3-5-2, Allegri riparte dalle certezze difensive

Il primo obiettivo di Allegri è ricostruire la retroguardia che ha garantito solidità e che per lunghi tratti della stagione è valsa il primato tra le migliori difese del campionato.

Tra i pali ci sarà ovviamente Maignan, il vero top player del Milan, capace anche nei momenti più difficili di tenere alta la bandiera rossonera.

Davanti a lui, il reparto a tre: Gabbia ha smaltito l’infortunio ed è pronto a riprendersi il centro della difesa, con Pavlović alla sua sinistra e Tomori - escluso contro l’Udinese - nuovamente sul centro-destra.