Il Milan abbandona il 4-3-3: a Verona torna il 3-5-2, Allegri riparte dalle certezze difensive

Se sulle fasce regna la certezza, con Saelemaekers e Bartesaghi pronti a ricoprire nuovamente il ruolo di quinti, davanti è caos totale.
Non c’è un solo giocatore che, in queste settimane, abbia davvero convinto: da Leao - uscito tra i fischi di San Siro dopo l’ennesima prestazione insufficiente - a Pulisic, ormai lontano parente del giocatore visto nel girone d’andata.
Fullkrug non ha garantito ciò che il Milan si aspettava dal mercato di riparazione, mentre Nkunku si è nuovamente smarrito dopo i segnali incoraggianti tra fine 2025 e inizio 2026, in attesa che Giménez riesca a dare una risposta concreta ai rossoneri, finora assente.
Insomma, sono cinque nomi per sole due maglie: da qui al termine della stagione tutto può ancora accadere, ma starà ai protagonisti farsi trovare pronti per convincere Allegri a puntare su di loro nella corsa Champions League.
Serve archiviare in fretta il sogno Scudetto, a lungo accarezzato in stagione, e rimettersi gli “stivali” da combattenti per inseguire un obiettivo che, oggi, rischia clamorosamente di sfuggire nello sprint finale.