Mike Tyson-Jake Paul, a che ora comincia l'incontro? Orario italiano di sabato 16 novembre e chi combatte prima di loro

Il match tra Jake Paul e Mike Tyson sarà il clou della serata in Texas, ma prima saranno diversi gli atleti a salire sul ring di Arlington.

Mike Tyson di nuovo sul ring. In attesa di capire se l'incontro tra l'ex Campione dei pesi massimi e il content creator Jake Paul, oramai divenuto anche boxeur, sarà 'vero' o semplicemente una trovata commerciale, tra gli amanti del pugilato non si parla d'altro.

Rivedere Tyson con i guantoni è qualcosa che milioni di persone hanno sperato negli ultimi anni, fino ad essere accontentati: nella notte tra venerdì 15 novembre e sabato 16, infatti, Iron Mike, affronterà Jake Paul ad Arlington, Texas.

Per vedere in diretta in tv e streaming Mike Tyson vs Jake Paul, però, il pubblico italiano dovrà svegliarsi nel cuore della notte, oppure andare a dormire tardi. Molto tardi.