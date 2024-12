Buone notizie in casa West Ham: Michail Antonio ha lasciato l'ospedale di Londra dove era ricoverato dal 7 dicembre, giorno dell'incidente in auto.

Luce in fondo al tunnel per Michail Antonio, suo malgrado protagonista di uno spaventoso incidente d'auto che aveva fatto seriamente temere per la vita dell'attaccante del West Ham.

Il giamaicano, come reso noto dalla 'BBC', è stato dimesso dall'ospedale in cui si trovava ricoverato fin dal giorno dello schianto, ovvero lo scorso 7 dicembre.

Una bella notizia quella proveniente da Londra, che lascia il sorriso in vista dell'inizio del 2025.