Miccoli si racconta: "La Juventus mi ha umiliato, al Palermo mi sentivo come Maradona"

"Me ne vergogno, per me e per la mia famiglia. Non so come mi siano uscite quelle parole. Era l’alba, eravamo appena usciti dalla discoteca, avevo la mente annebbiata. Queste sono le spiegazioni che ho dato a me stesso. Non cerco scuse, posso soltanto scusarmi. Ho sbagliato e non mi perdono.

Appena scontata la pena, finito l’affidamento, sono volato a Palermo per incontrare la signora Maria e suo figlio Vincenzo. Mi hanno accolto e compreso. Non sono andato là per chiedere clemenza. Ho chiesto scusa alla signora Falcone, le ho parlato della vergogna che provavo, di quanto mi fossi pentito. Lei mi ha sorriso e ha detto: 'Ti perdono'. Mi sono commosso, mi sono sentito liberato dal vero peso che avevo addosso. Ci siamo fatti una foto che tengo per me. Con Vincenzo siamo rimasti in contatto, spero che a Palermo possiamo presentare il libro insieme, alla Fondazione Falcone”.