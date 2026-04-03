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Liam Rosenior Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty
Francesco Schirru

"Mi piacerebbe vivere a Madrid": apriti cielo, il Chelsea sospende Enzo Fernandez

Premier League
E. Fernandez
Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United

Il Chelsea non ha per nulla gradito le parole del proprio capitano, che salterà la partita di FA Cup contro il Fort Vale, ma soprattutto quella di campionato contro il Manchester City.

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"Mi piacerebbe vivere in Spagna. Mi piace molto Madrid, mi ricorda Buenos Aires. I giocatori vivono dove vogliono. Io vivrei a Madrid. Me la cavo in inglese, ma mi sentirei più a mio agio in spagnolo".

Per queste dichiarazioni il Chelsea ha deciso di sospendere il proprio capitano, Enzo Fernandez, per le prossime due partite. Dichiarazioni giudicate irrispettose dalla società Blues, che ha confermato il provvedimento nei confronti del giocatore argentino tramite il tecnico Rosenior.

"È deludente che Enzo si sia espresso in questo modo" ha raccontato Rosenior in vista della partita di FA Cup contro il Port Vale, in cui il giocatore comunque non sarebbe stato imprescindibile. "Non ho nulla di male da dire su di lui, ma è stato superato un limite in termini di cultura e di ciò che vogliamo costruire. Come persona e come giocatore ho il massimo rispetto per lui. È frustrato perché vuole vincere"

  • PORTA APERTA

    Non è chiaro se Enzo Fernadez volesse attirare il Real Madrid o ha rilasciato le dichiarazioni ingenuamente, fatto sta che il Chelsea non ha avuto dubbi.

    La decisione della società londinese riguarderà solamente le prossime due partite, contro il già citato Port Vale e contro il Mancheste City in campionato. Sì, contro il team di Guardiola, il centrocampista non ci sarà per le parole pro Spagna:

    "Per quanto riguarda la decisione, non riguarda solo me o i direttori sportivi" ha continuato Rosenior "La proprietà, i giocatori, siamo tutti d'accordo. La porta non è chiusa per Enzo. È una sanzione. Bisogna proteggere la cultura e, da questo punto di vista, è stato superato un limite".

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  • FUTURO LONTANO DA LONDRA?

    Non è chiaro se le parole e il provvedimento porteranno Enzo Fernandez lontano da Londra in estate. La decisione potrebbe di fatto aver causato l'allontanamento del giocatore, ma non è detto che potrebbe portare lo stesso a fare ammenda per continuare con il Chelsea nella prossima stagione.

    Il contratto di Enzo è stato siglato fino al 2032, dunque per strapparlo al Chelsea servirà investire una cifra ingente. A meno che il club londinese decida di accettare poche decine di milioni, qualora risultasse talmente scottata dalle dichiarazioni del suo capitano.


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  • IL PERIODO IN BLUES

    Arrivato al Chelsea nel 2023, Enzo Fernandez è stato acquistato per 121 milioni di euro, diventando il giocatore più costoso nella storia della società.

    Nel giro degli ultimi tre anni Fernandez è sceso in campo per ben 161 partite, siglando 28 goal e fornendo 29 assist nelle varie competizioni.

    Duttile e in grado di giocare come interno, ma anche come esterno sinistro di centrocampo o in qualità di ala, Enzo è considerato uno dei migliori nel suo ruolo e qualora il Chelsea decidesse di aprire alla sua cessione il Real Madrid non avrebbe certo dubbi a trattare il suo acquisto.

    Così da soddisfare il desiderio spagnolo del classe 2001.

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