"Mi piacerebbe vivere a Madrid": apriti cielo, il Chelsea sospende Enzo Fernandez

"Mi piacerebbe vivere in Spagna. Mi piace molto Madrid, mi ricorda Buenos Aires. I giocatori vivono dove vogliono. Io vivrei a Madrid. Me la cavo in inglese, ma mi sentirei più a mio agio in spagnolo".

Per queste dichiarazioni il Chelsea ha deciso di sospendere il proprio capitano, Enzo Fernandez, per le prossime due partite. Dichiarazioni giudicate irrispettose dalla società Blues, che ha confermato il provvedimento nei confronti del giocatore argentino tramite il tecnico Rosenior.

"È deludente che Enzo si sia espresso in questo modo" ha raccontato Rosenior in vista della partita di FA Cup contro il Port Vale, in cui il giocatore comunque non sarebbe stato imprescindibile. "Non ho nulla di male da dire su di lui, ma è stato superato un limite in termini di cultura e di ciò che vogliamo costruire. Come persona e come giocatore ho il massimo rispetto per lui. È frustrato perché vuole vincere"