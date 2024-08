La tessera del tifoso 'educato', l'iniziativa del Mestre: biglietti a prezzi ridotti per chi non offende gli avversari

Una bella iniziativa da parte del Mestre che premierà i tifosi che sosteranno la squadra senza insultare gli avversari. I dettagli.

Per sensibilizzare i tifosi verso un tifo corretto, che sostieni la propria squadra senza offendere gli avversari, il Mestre ha messo in atto una bella iniziativa lanciando la tessera del tifoso "educato".

Il club che milita in Serie D ed è guidato da Stefano Serena, ha deciso dalla prossima stagione di premiare coloro che avranno i giusti comportamenti sugli spalti nei confronti dell'avversario.

In particolare, sarà offerta una tessera in tribuna centrale allo stadio Baracca che consentirà di comprare i biglietti a prezzo ridotto ma non solo.

Chi riceverà questo "premio", potrà usufruirne per l’intera stagione con una consistente riduzione sul biglietto di accesso e altre agevolazioni da definire nel corso della stagione.