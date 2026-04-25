McTominay torna al “vecchio” ruolo e domina: ha già eguagliato il record di goal col Napoli

Un goal fatto, altri sfiorati, un rigore fallito e una gara dominante. Scott McTominay ha attirato su di sé le luci dei riflettori del San Paolo nella notte del poker Napoli alla Cremonese.
Lo scozzese, che Conte è tornato a schierare come centrocampista centrale, ha fatto la differenza mettendo in vetrina le sue caratteristiche migliori: fisicità, corsa e inserimenti. Oltre i goal, tanti, a cui ormai ha abituato il popolo azzurro.
Un fattore anche in questa stagione, nonostante in casa Napoli non tutto sia sempre girato nel verso giusto e nonostante un infortunio che lo ha tenuto ai box per diverse partite.