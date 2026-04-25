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SSC Napoli v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

McTominay torna al “vecchio” ruolo e domina: ha già eguagliato il record di goal col Napoli

Serie A
Napoli
S. McTominay

Riportato in mezzo al campo, McTominay ha fatto la differenza contro la Cremonese salendo a quota 13 goal complessivi in stagione: eguagliato il record di goal della passata annata.

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Un goal fatto, altri sfiorati, un rigore fallito e una gara dominante. Scott McTominay ha attirato su di sé le luci dei riflettori del San Paolo nella notte del poker Napoli alla Cremonese.

Lo scozzese, che Conte è tornato a schierare come centrocampista centrale, ha fatto la differenza mettendo in vetrina le sue caratteristiche migliori: fisicità, corsa e inserimenti. Oltre i goal, tanti, a cui ormai ha abituato il popolo azzurro.

Un fattore anche in questa stagione, nonostante in casa Napoli non tutto sia sempre girato nel verso giusto e nonostante un infortunio che lo ha tenuto ai box per diverse partite.

  • GARA DOMINANTE

    Pronti, via e McTominay ha subito fatto capire a tutti che aria tirasse. Dopo tre minuti lo scozzese già festeggiava la rete dell’1-0, poi per tutto il resto del match è stato dominante in tutte le zone del campo. Una prova totale, macchiata solo da un calcio di rigore fallito all’83’ che avrebbe potuto rendere la sua notte ancora più speciale.

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  • RECORD DI GOAL EGUAGLIATO

    Nonostante in questa stagione abbia saltato cinque gare per infortunio, Scott McTominay – quando mancano ancora quattro gare al termine del campionato – ha già eguagliato il numero di goal realizzati nella passata annata sportiva: 13. Lo scorso anno lo scozzese realizzò 12 reti in Serie A e 1 in Coppa Italia; adesso è già a quota 9 in campionato a cui vanno aggiunte le quattro marcature in Champions League. Numeri che può ancora migliorare da qui a fine stagione.

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  • IL “SUO” RUOLO

    Contro la Cremonese Scott McTominay è stato schierato come centrocampista centrale al fianco di Lobotka, il ruolo dove rende meglio. Avendo più campo davanti a lui riesce a fare la differenza con i suoi tempi di inserimento e la sua fisicità. Viste le tante assenze con le quali Conte ha dovuto fare i conti in stagione, il tecnico azzurro lo ha schierato in diverse posizioni, spesso come trequartista. McTominay ha sempre fornito un rendimento elevato, ma nel suo ruolo naturale ha dimostrato di riuscire davvero a fare la differenza.

  • CONTE SU MCTOMINAY: “RUOLO? NON SCOPRIAMO L’ACQUA CALDA”

    Sulla prestazione e sul ruolo di McTominay si è soffermato anche Antonio Conte in conferenza stampa subito dopo la fine della gara vinta contro la Cremonese. “McTominay ha fatto quasi tutto il campionato in quella posizione, era rimasto solo lui e Lobotka in mediana. Resto a volte basito perché abbiamo memoria corta. Abbiamo dovuto forzare una soluzione, quella è la  sua posizione perché è un centrocampista box to box. Può arrivare a fari spenti in area e può diventare devastante. Non ha l'uno contro uno, ha bisogno di campo e spazio. Non abbiamo scoperto l'acqua calda”.

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