McTominay torna al “vecchio” ruolo e domina: ha già eguagliato il record di goal col Napoli

Sulla prestazione e sul ruolo di McTominay si è soffermato anche Antonio Conte in conferenza stampa subito dopo la fine della gara vinta contro la Cremonese. “McTominay ha fatto quasi tutto il campionato in quella posizione, era rimasto solo lui e Lobotka in mediana. Resto a volte basito perché abbiamo memoria corta. Abbiamo dovuto forzare una soluzione, quella è la sua posizione perché è un centrocampista box to box. Può arrivare a fari spenti in area e può diventare devastante. Non ha l'uno contro uno, ha bisogno di campo e spazio. Non abbiamo scoperto l'acqua calda”.