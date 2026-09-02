McTominay e lo stop per i problemi cardiaci: "È un problema che devo affrontare, ma ci vediamo prestissimo, più forte di prima. L'Inter non è più forte di noi, se mi chiamasse Mourinho ci penserei"

Scott McTominay dovrà operarsi al cuore per un'aritmia benigna. Si tratta di un intervento di ablazione per regolarizzare il battito cardiaco.
Il 29enne centrocampista scozzese del Napoli ha dichiarato in un'intervista a Il Corriere della Sera: "È un problema che devo affrontare, ho appena saputo dell'operazione. Ma ci vedremo presto, prestissimo. Più forte di prima".
"Vorrei sempre dare il mio contributo alla squadra, ma ci sono cose non prevedibili e non controllabili. I miei compagni saranno concentrati, l’Inter non è più forte di noi".
McTominay aveva avuto problemi anche ai Mondiali: "È stato molto più difficile. Due giorni prima della prima partita sono stato male e non sapevo se avrei giocato o meno. È stata dura prepararmi mentalmente. Poi, le temperature alte hanno reso la situazione ancora più difficile. Guardando indietro, è un grande rimpianto della mia carriera".