McTominay e lo stop per i problemi cardiaci: "È un problema che devo affrontare, ma ci vediamo prestissimo, più forte di prima. L'Inter non è più forte di noi, se mi chiamasse Mourinho ci penserei"

Il suo rientro è previsto dopo la sosta di campionato e sarà costretto a saltare sia la sfida con l'Inter che quella con l'Arsenal: "I miei compagni saranno concentrati, l'Inter non è più forte di noi".

"Quella di sabato a San Siro è una partita importante, una sfida enorme. Dobbiamo arrivarci con la piena convinzione di poter andare lì e vincere. Li abbiamo già battuti una volta quindi non vedo perché non dovremmo riuscirci di nuovo. Non mi siederei mai qui a dire che altri sono migliori di noi, che hanno giocatori più forti, perché non è così che vedo il calcio. Ammettere una cosa del genere sarebbe un segnale di debolezza".

"Ai nerazzurri toglierei Lautaro, perché segna tantissimi goal".



