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SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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McTominay e lo stop per i problemi cardiaci: "È un problema che devo affrontare, ma ci vediamo prestissimo, più forte di prima. L'Inter non è più forte di noi, se mi chiamasse Mourinho ci penserei"

Napoli
S. McTominay
Inter vs Napoli
Inter
Serie A

Il centrocampista scozzese deve operarsi per un'aritmia benigna.

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Scott McTominay dovrà operarsi al cuore per un'aritmia benigna. Si tratta di un intervento di ablazione per regolarizzare il battito cardiaco.


Il 29enne centrocampista scozzese del Napoli ha dichiarato in un'intervista a Il Corriere della Sera: "È un problema che devo affrontare, ho appena saputo dell'operazione. Ma ci vedremo presto, prestissimo. Più forte di prima".

"Vorrei sempre dare il mio contributo alla squadra, ma ci sono cose non prevedibili e non controllabili. I miei compagni saranno concentrati, l’Inter non è più forte di noi".

McTominay aveva avuto problemi anche ai Mondiali: "È stato molto più difficile. Due giorni prima della prima partita sono stato male e non sapevo se avrei giocato o meno. È stata dura prepararmi mentalmente. Poi, le temperature alte hanno reso la situazione ancora più difficile. Guardando indietro, è un grande rimpianto della mia carriera".


  • SFIDA ALL'INTER

    Il suo rientro è previsto dopo la sosta di campionato e sarà costretto a saltare sia la sfida con l'Inter che quella con l'Arsenal: "I miei compagni saranno concentrati, l'Inter non è più forte di noi".

    "Quella di sabato a San Siro è una partita importante, una sfida enorme. Dobbiamo arrivarci con la piena convinzione di poter andare lì e vincere. Li abbiamo già battuti una volta quindi non vedo perché non dovremmo riuscirci di nuovo. Non mi siederei mai qui a dire che altri sono migliori di noi, che hanno giocatori più forti, perché non è così che vedo il calcio. Ammettere una cosa del genere sarebbe un segnale di debolezza".

    "Ai nerazzurri toglierei Lautaro, perché segna tantissimi goal".


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  • DA CONTE AD ALLEGRI

    "Sono allenatori diversi. Conte era molto orientato sulla tattica e ci allenavamo molto. Ho vissuto due anni bellissimi con lui. È straordinario, un vincente seriale".

    "Allegri? Solo il tempo dirà come andrà con il nuovo allenatore, ma finora è una brava persona e ha buone idee tattiche. Abbiamo solo bisogno di tempo per metterle in pratica e giocare un po’ meglio".


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  • CON DE BRUYNE

    "Possiamo giocare insieme? Certo, Kevin De Bruyne è straordinario e ci conosciamo molto bene. Abbiamo un ottimo rapporto anche fuori dal campo, questo aiuta. Ovviamente dipende dall’allenatore e dalla formazione che sceglie".


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  • LA SUGGESTIONE REAL MADRID

    Infine McTominay non ha escluso un possibile addio al Napoli, in caso di chiamata di Mourinho, l'uomo che lo ha lanciato tra i professionisti ai tempi del Manchester United.

    "Se mi chiamasse Mourinho per andare al Real Madrid, ci andrei? Se succedesse, ci penserei".

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