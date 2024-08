Mckennie rinnova con la Juventus: accordo raggiunto, cifre e durata del contratto

La Juventus e Mckennie proseguiranno insieme: le parti hanno trovato l'accordo; il giocatore rinnoverà per un altro anno.

Inizia un nuovo capitolo per Weston Mckennie a Torino; il centrocampista infatti rinnoverà il contratto con la Juventus, proseguendo la sua avventura in bianconero. È stato trovato l'accordo totale tra l'entourage del giocatore e il club per il prolungamento di un anno. Mckennie era in scadenza nel 2025.

Solo fino a pochi giorni fa il texano era sul mercato, fuori dal progetto Juve dopo che nei mesi passati erano andati a vuoto i tentativi di rinnovo e soprattutto dopo il mancato trasferimento all'Aston Villa che ha rischiaro di far saltare la trattativa per Douglas Luiz.

Mckennie si è rimesso a disposizione di Thiago Motta dalla scorsa settimana e nella prima partita di campionato è stato convocato anche se è rimasto in panchina.