McKennie torna con il goal: perché è fondamentale nella Juventus e come lo utilizzerà Thiago Motta

Dopo l'infortunio subito decisivo in Champions League: tanta concorrenza a centrocampo, troverà spazio in questa Juventus?

Weston McKennie si è ripresentato nel migliore dei modi dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori per le partite con Aston Villa, Milan, Lecce e Cagliari.

Il centrocampista statunitense è tornato in campo nella sfida di Champions League con il Manchester City, dimostrando di non aver perso la condizione fisica né soprattutto la fiducia.

Goal in semi rovesciata, dopo aver avviato l'azione; rete che ha di fatto chiuso la partita e permesso alla Juventus di vivere un finale di match in tranquillità.

Adesso per Thiago Motta torna ad esserci il bel problema di abbondanza in mezzo al campo. McKennie però è "unico" nella rosa a disposizione del tecnico e per questo riuscirà a trovare spazio.