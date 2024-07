Dopo aver rifiutato il trasferimento all'Aston Villa, l'americano è rientrato a Torino dove si allenerà da solo.

Dove eravamo rimasti? Dopo un supplemento di vacanza in seguito all'impegno con gli USA in Copa America, anche Weston McKennie è tornato a Torino.

Il centrocampista, come risaputo, non rientra nei piani della Juventus che aveva cercato di inserirlo come contropartita nell'affare che ha portato Douglas Luiz in bianconero.

Alla fine però in Inghilterra è andato Barrenechea mentre l'americano, per il momento, è rimasto alla Juventus: ma fino a quando?