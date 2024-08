Mbappé ha già cambiato la sua storia, tutto nel segno delle prime volte con il Real Madrid

Real Madrid vs Atalanta

Prima partita, primo goal e prima coppa europea per Mbappé, autore del 2-0 contro l'Atalanta in Supercoppa Europea.

Nella prima gara ufficiale con la maglia del Real Madrid, Kylian Mbappè ha segnato il suo primo goal. Che ha potato alla prima coppa europea della sua storia calcistica. Un Ferragosto di prime volte per il francese, autore del 2-0 che ha chiuso la Supercoppa Europea contro l'Atalanta.

Assist di Bellingham, botta sulla destra e raddoppio con cui il Real Madrid ha confermato di essere sempre e comunque la squadra da battere, ora ulteriormente dopo aver mantenuto tutti i big ed aver aggiunto alla lista un fuoriclasse come Kylian Mbappé.

L'Atalanta ci ha provato timidamente, il Real Madrid ha colpito duramente quando ha avuto le giuste occasioni, scampando alla traversa della Dea e costruendo le due reti che lo proiettano in vetta solitaria tra le squadre con più Supercoppa Europea in bacheca. Sei, contro le cinque di Milan e Barcellona.

E Mbappè? L'esordio non è stato certo da 8 in pagella, ma come i grandi campioni ha saputo esserci al momento giusto, cambiando così la sua storia europea. Quello che ha sempre voluto.