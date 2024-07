Mbappé è il grande flop di Euro 2024: un goal su rigore e tante ombre

Il capitano della Francia ha deluso in Germania: prestazioni deludenti e un solo squillo, su rigore. Troppo poco per trascinare la Francia.

La corsa della Francia a Euro 2024 si arresta in semifinale al cospetto di una Spagna che con pieno merito volerà a Berlino per giocarsi la sua grande chance di vincere un titolo continentale che manca dall'edizione del 2012.

Nonostante l'approdo tra le prime quattro della rassegna, la Francia non ha mai impressionato lungo il percorso, tanto che il goal di Kolo Muani è stato il primo (e unico segnato su azione) dalla nazionale vice campione del Mondo.

Un bilancio decisamente povero che fa il paio con l'Europeo decisamente sottotono di Kylian Mbappé. L'uomo che avrebbe dovuto fare la differenza per la squadra di Didier Deschamps e che invece, in terra tedesca, si è letteralmente dissolto. In altre parole, un flop in piena regola.