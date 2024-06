Mbappé contro Le Pen, chiede ai giovani di cambiare la storia con il voto: "Estremisti alle porte"

Dopo Thuram, anche il volto più noto del paese manda un messaggio ai giovani in vista del voto del 30 giugno.

Relegare il calcio a semplice sport tra 22 giocatori che devono riuscire a far passare un pallone oltre una linea non solo è assurdo, ma certamente poco produttivo. Dalla sua nascita ha sempre spiegato il mondo, è stato fondamentale nelle avanzate politiche e culturali. I suoi protagonisti hanno provato a cambiare le cose, spingendo gli altri o venendone spinti.

Stavolta calcio e politica si intrecciano nel ritiro della squadra francese, favorita per la vittoria finale in Germania, agli Europei 2024. Favorita come l'RN, il partito di estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Barella che punta a comandare il paese dopo le elezioni indette dal Premier Macron dopo la sconfitta alle Europee.

Mentre in Francia migliaia di persone scendono in piazza per dire no all'RN (Rassemblement National), dal ritiro della squadra transalpina prima Marcus Thuram e dunque Kylian Mbappé mandano un messaggio ai tifosi in vista del voto del prossimo 30 giugno.